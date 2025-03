Ilfoglio.it - Lo sguardo dell’eletto, dello straniero, dell’esiliato. Nuova biografia di Thomas Mann

Leggi su Ilfoglio.it

Il tema del dissidio interiore fra passione terrena e vocazione artistica, centrale nella riflessione del romanticismo tedesco, percorre l’intera opera di. La consapevolezza di una scissione fra vita e opera è, di per sé, il segno distintivo di una chiamata elettiva, a cui non ci si può sottrarre. Sicché non resta che volere la creazione, o, meglio, non-volere, ovvero lasciare allo spirito l’ultima parola e fare della propria vita un’opera d’arte. A centocinquant’anni dalla nascita e a settanta dalla morte, è di nuovo in libreria la. La vita come opera d’arte di HerKurzke, storico della letteratura e teologo, fra i massimi esperti del grande scrittore tedesco (Carocci, 2025, pp. 669). Kurzke attraversa i romanzi, i racconti e i diari del Premio Nobel 1929 documentando come le tendenze omosessuali dell’autore de I Buddenbrook si trasfondano nella sua prosa, in qualità di malìe più o meno segrete: impulsi erotici e istinti primitivi, morbosi, uniti a pulsioni autodistruttive, abitano, brulicanti, un luogo tanto pericoloso quanto vitale.