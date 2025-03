Secoloditalia.it - Lo sbarco del Pd a Ventotene inizia male, Calenda e 5 Stelle disertano. L’imbarazzo di Zingaretti: forse avevano altro da fare

Leggi su Secoloditalia.it

Lodel Pd non nasce sotto una buona stella: il meteo minaccia temporali e l’adunata, davanti alla tomba di Altiero Spinelli, per rendere omaggio ai padri dell’Europa registra già le prime defezioni. L’tiva, lanciata dal deputato Roberto Morassut, tende a ricompattare un partito sotto choc, che come dimostrano anche gli ultimi sondaggi, continua a perdere consensi.L’tiva è stata accolta ufficialmente, tra gli altri, dal Pd del Lazio, Italia Viva e +Europa, per rendere omaggio ai padri fondatori del Manifesto. Gli organizzatori spiegano che si tratta di “un’tiva nata da forze politiche regionali, laziali, ci saranno rappresentanze del territorio, a me pare che su questo ci sia larghissima unità. Si cercano sempre divisioni, non su, non sulla risposta alla indegna strumentalizzazione della Meloni“.