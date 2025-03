Oasport.it - LIVE Sonego-Fritz 6-7, 3-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: un solo break dalla parte dell’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:33b.7-6, 6-3! Servizio e dritto e l’americano accede al 3° turno del Masters 1000 di, un.40-30 L’ha messo sulla riga il dritto sulla palla bassa l’americano, sfinito mette largo il dritto difensivo.30-30 Lungo il rovescio di, ultima chance!30-15 Servizio vincente.15-15 Largo il rovescio, errore gratuto.15-0 Con il dritto trova un inside out solidoe inizia bene il nono game.3-5 Con la palla corta, con la corsa in avanti e la chiusura diagonale a rete. Primodel match, forse finisce qui.40-A Muove il gioco con il drittoe raccoglie la stecca di. Sesta.40-40 Gratuito di dritto.A-40 SERVIZIO VINCENTE!!40-40 ACE (9°).40-A Ancora bravoad aprirsi il campo e a scendere a rete.