Oasport.it - LIVE Sonego-Fritz 3-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: c’è lotta nel set d’apertura

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Nastro che aiuta l’azzurro.15-0 Non risponde di dritto sulla seconda l’USA.3-3 Rapidamente.40-0 Altra prima vincente.30-0 Kick vincente.15-0 Costruisce di dritto e chiude con lo smash l’USA.3-2 Lungo il dritto di, si salva l’azzurro senza annullare palle break!A-40 Di nuovo lo slice vincente da destra!40-40 In rete il dritto accartocciato di, lo schema servizio e dritto non riesce. Si prosegue!A-40 Slice vincente! Bene.40-40 Risposta aggressiva di rovescio, non contiene l’azzurro con il bimane.40-30 Gran prima a uscire!30-30 Ace (1°)!!15-30 Passante di rovescio nei piedi e a segno di.15-15 Palla corta ma mancata chiusura di volo.15-0 Servizio e comodo dritto.2-2 A trenta l’USA.40-30 Vola via il dritto di