Oasport.it - LIVE Sonego-Fritz 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel set d’apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ace (1°)!!15-30 Passante di rovescio nei piedi e a segno di.15-15 Palla corta ma mancata chiusura di volo.15-0 Servizio e comodo dritto.2-2 A trenta l’USA.40-30 Vola via il dritto di.40-15 Scambio lungo, gestisce bene la smorzata dele chiude.30-15 Slice vincente dell’americano.15-15vincente.0-15 Gran smorzata e lob di!2-1vincente!40-30 Largo il lob di rovescio di.30-30 Servizio e dritto!15-30 Largo il rovescio in palleggio del.15-15 In rete il dritto indietreggiando di.15-0 In rete il dritto di.1-1 Ace (1°).40-15 Gran dritto lungoriga vincente.30-15 Servizio e ancora dritto.15-15 Servizio e dritto.0-15 Gran risposta vincente di dritto di!1-0 Benea quindici!40-15 Altrae altro punto!30-15 Servizio vincente.