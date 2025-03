Oasport.it - LIVE Sonego-Fritz 1-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ace (1°).40-15 Gran dritto lungoriga vincente.30-15 Servizio e ancora dritto.15-15 Servizio e dritto.0-15 Gran risposta vincente di dritto di!1-0 Benea quindici!40-15 Altra prima e altro punto!30-15 Servizio vincente.15-15 Gran vincente inside in di!0-15 Subito ottima risposta di dritto lungoriga di.Lorenzoal servizio17:30 Ci sono ben 6 precedenti tra i due: guidaper 4-2 con lo stesso USA che ha vinto il più recente nel 2023.Giocatori in campo!16:50 Qualche minuto in più d’attesa, i giocatori chiaramente non erano pronti.16:44 Si ritira Jabeur nel primo set contro Paolini. Tra pochi minuti in campo!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di un attesissimo Lorenzocontro Taylor