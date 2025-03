Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: medaglia di bronzo per Aaron March, Bormolini out agli ottavi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Si chiude una giornata super intensa. Andando con ordine: il tabellone femminile ha visto trionfare la giapponese Tsubaki Miki di fronte alla ceca Ester Ledecka. Per la giapponese si tratta del secondo oro Mondiale dopo quello ottenuto a Bakuriani nel 2023 in slalom gigante parallelo. La nipponica completa una stagione folle che l’ha sollevare la Sfera di Cristallo, vincere l’oro mondiale in slalom parallelo e conquistare l’argento mondiale nello slalom gigante parallelo: talento assoluto la classe 2003. La ceca Ledecka chiude al secondo posto e conquista l’argento dopo aver raggiunto l’oro mondiale nello slalom gigante parallelo di giovedì: si tratta della quintamondiale per lei. Terzo posto e primamondiale per l’olandese Dekker.