Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Fischnaller ci riprova, occhio a Bormolini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale del PGS di Engadina, valevole per i Campionatidi. Dopo l’oro raccolto da Rolandnel PGS di giovedì, l’Italia prova a confermarsi: capitan Fisch cerca il bis maanche a Maurizio. Le fasi finali cominceranno alle 13.30 in seguito alle qualificazioni delle ore 9.00!Non solosulla lente d’ingrandimento. L’Italia si presenta al cancelletto con un rooster di assolutollo nel tabellone femminile e maschile. Maurizio(fresco vincitore della Sfera di Cristallo) è il maggior indiziato da tener d’. Il livignese è reduce dal quinto posto nel PGS di giovedì e cercherà un piazzamento a podio. Vietato sottovalutare anche Gabriel Messner e Daniele Bagozza, rispettivamente secondo e terzo nella classifica di slalom parallelo di Coppa del Mondo.