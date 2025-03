Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Bormolini veloce nelle qualificazioni, quattro azzurri alle fasi finali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.17 Non resta che darvi appuntamento tra poco più di due ore per la fase finale deidi slalom parlo. Un PSL che promette grandi fiammate. Appuntamento13.30 per lo start della fase finale. 11.12 Si chiudono ledello slalom parlo. L’Italia accede al tabellone finale con 4 atleti: 2 per parte, Maurizioed Aaron March sul fronte maschile, Jasmin Coratti ed Elisa Fava al femminile. Un dato positivo che lascia qualche rimpianto qua e là: il DSQ per Daniele Bagozza in run 2, l’errore in ingresso porta nel finale di Gabriel Messner ed infine, i soli 7 millesimi di distacco dalla qualificazione per Elisa Caffont.11.04 Incredibilmente out dai primi 16 Messner che sbaglia l’ingresso nella porta a pochi metri dalla fine.