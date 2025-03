Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Bormolini veloce nelle qualificazioni, 4 azzurri alle fasi finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Incredibilmente out dai primi 16 Messner che sbaglia l’ingresso nella porta a pochi metri dalla fine.segna il miglior tempo e chiude in 1:05.89.11.03 Chiudono ledi oggi i nostri due: Gabriel Messner e Maurizio.11.02 Terzo l’austriaco a 12 centesimi, sloveno quinto a 41 centesimi dal bulgaro.11.02 Auner (AUT)- Mastnak (SLO).11.01 Seconda piazza per il nostro Aaron March, a soli 9 millesimi da Zamfirov. Terza posizione per Winters, a 35 centesimi dal leader.11.00 March (ITA) – Winters (USA) in partenza.11.00 DSQ per Bagozza e DNF per Payer. Difficile valutare l’accaduto per la pochissima visibilità sul tracciato.10.59 Bagozza (ITA)- Payer (AUT)10.58 Male Pink che chiude ventesimo a +3.01. Gaudet undicesimo a +1.