Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Bormolini out agli ottavi, due azzurri ai quarti di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 BRAVO AARON CHE NON SBA e rifila 84 centesimi al canadese Ben Heldman. Run gestita con equilibrio e pulizia tecnica da parte dell’azzurro.14.00 L’ora del nostro Aaron March che chiude glimaschili con la sfida al canadese Ben Heldman. ALE’ AARON!13.59 Sangho Lee aidi! Rimonta il lieve svantaggio della prima rilevazione e chiude avanti di 13 centesimi rispetto a Mastnak (sesto in qualificazione).13.58 Penultima batteria che vede al cancelletto lo sloveno Tim Mastnak ed il sudcoreano Sangho Lee. A seguire il nostro Aaron March.13.57diper Baumeister che per un’unghia (2 millesimi) beffa il connazionale Huber e accede nei migliori 8.13.56 Derby tedesco, sfida teutonica tra Stefan Baumeister ed Elias Huber.