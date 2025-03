Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2025 in DIRETTA: Aaron March a caccia del bronzo, Bormolini out agli ottavi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Promette scintile la big finale tra la giapponese Tsubaki Miki e la ceca Ledecka, per distacco le due atlete più dominanti quest’oggi. Al via lo spettacolo che consegna l’oro mondiale,BIG FINAL FEMMINILE14.36 Michelle Dekkermondiale di slalom parallelo. L’olandese chiude terza davanti alla polacca Krol per soli 4 millesimi. Si tratta della prima meda in assoluto ai Campionatiper lei.14.35 L’olandese Dekker e la polacca Krol adelmondiale in questa batteria della small final.SMALL FINAL FEMMINILE14.31a un passo dalla finalissima ma non basta, Zamfirov vola in big final. Rimpianto per l’azzurro, avanti 19 centesimi al primo intermedio. Ottima la risalita del bulgaro che chiude avanti all’azzurro per 13 centesimi.