LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino-Graz per vendicare i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaa tecnica libera da(FIN), si chiude la Coppa del Mondo di Sci die lo si fa dal tempio finlandese che incoronò Federiconel 2015 con un oro e un argento.Prima della 50 chilometri conclusiva, si gareggia a coppie per l’ultima volta in stagione. Lo si fa dopo la prova dei, che vide imporsi ovviamente la Norvegia sulla coriacea Finlandia e sulla Svezia, Nazioni che oggi possono schierare duee che oggi non fanno turnover. L’Italia chiuse 4^ a pochi centimetri dalla medaglia con, che sarebbe stata l’ennesimo capolavoro iridato del poliziotto. Si gareggiava però a tecnica classica!Tra le donne la Svezia è la grande favorita odierna, scandinavi che hanno vinto 6 ori su 6 aie che oggi schierano Dahlqvist-Haegstroem e Ilar-Lundgren.