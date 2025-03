Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: Italia a 0?26 dal podio! Tra poco la finale maschile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 L’archivia un CLAMOROSO 5° posto, arrivato dopo una grande gara di Caterina Ganz e Federica Cassol, che è arrivata con caparbietà aare per ile che si è arresa per appena 0?26 con in mezzo Norvegia II.13:00 Alla spaccata, è stata beffata Maja Dahlqvist per Svezia I. Terza, come ieri, Faehndrich e Svizzera I.12:59 Ancora lei, Coletta Rydzek porta a casa anche questa gara a squadre dopo la vittoria nelladi ieri.VOLATA! Cassol è li!C’è anche Rydzek che ha vinto ieri. CI SIAMO!Cassol sulla quinta piazza, Joenssu e Faehndrich fanno paura.ANCORA TUTTE LI!!!Svezia, Svizzera,! Sono ancvora però tutte li! Forza Federica!GIRO 5/6 – Si conclude anche il penultimo giro senza sussulti!! Tutto nelle mani di FEDERICA CASSOL! Serve un colpo adesso, qui!Dieci metri persi da Caterina a metà ultima tornata dispari, poi Cassol a chiudere!GIRO 5/6 – Partita Ganz!7^ al cambio a 1?6 dalla vetta!GIRO 4/6 – A 4 km dalla fineancora a pieno diritto!! Adesso però ultima frazione per Ganz!GIRO 4/6 – Partita Cassol a +2?0 dalla testa.