Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: iniziata la finale maschile. Ganz-Cassol a 0?26 dal podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 3/6 – Se ne ha, Carollo deve provare a fare un po’ di selezione.GIRO 3/6 – Italia che cambia in terza posizione con ottimi materiali, davvero una grande giornata per gli azzurri fin qui.GIRO 2/6 – Svizzera e USA davanti, Klaebo coperto. Bene Hellweger.GIRO 2/6 – Carollo che conclude 4° la sua prima fatica. Tutti insieme!GIRO 1/6 – Tutto tace anche nella tornata d’apertura dellaLA!13:08 Quasi impossibile emulare le ragazze per Carollo/Hellweger, che dovranno cercare di chiudere magari nelle prime 8 posizioni.13:04 Ripetono quindi il gran risultato dei Mondiali le azzurre. A breve la:FRANCIA IINORVEGIA ISVIZZERA IFRANCIA IGERMANIAUSA IUSA IISVEZIA IITALIA IICECHIA IFINLANDIA ICECHIA IINORVEGIA IISVIZZERA IIGRAN BRETAGNA13:02 CLASSIFICAFEMMINILEGERMANIA ISVEZIA I +0?02SVIZZERA I +0?73NORVEGIA II +0?77ITALIA +0?93SVEZIA II +1?8813:01 L’Italia archivia un CLAMOROSO 5° posto, arrivato dopo una grande gara di Caterinae Federica, che è arrivata con caparbietà aare per ile che si è arresa per appena 0?26 con in mezzo Norvegia II.