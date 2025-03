Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: iniziata la finale femminile, occhio a Ganz-Cassol!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 3/8 – Italia nella pancia del plotone al secondo cambio. Vediamo se ora si farà sul serio davanti!GIRO 2/8 – Svezie e Norvegia II a tirare. Ancora tutti in gruppo! Federicadeve centellinare lo sforzo per averne quando conterà!GIRO 2/8 – Il primo segmento di gara, come spesso avviene è stato interlocutorio. Anche nelle operazioni di cambio tutto è filato liscio.GIRO 1/8 – Sono otto le tornate da 1.5km, le quali saranno percorse dagli atleti alternandosi.LA!12:35con il 5° posto splendido dei Mondiali sono une delle coppie da tenere sott’. Ribadiamo che per il podio Finlandia I, Norvegia I, Svezia I hanno qualcosa in più, così come la Germania e forse Svezia II.12:33(FIN):SVEZIA IFINLANDIA IFIS (Del Rio e Scherz)NORVEGIA IIGERMANIA ISVEZIA IIFINLANDIA IISVIZZERA IIUSAITALIACANADA IFRANCIA IISVIZZERA IGERMANIA IINORVEGIA I12:25 Tuttavia,potranno farsi valere per un piazzamento a ridosso delle prime 5 posizioni nella