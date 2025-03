Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: azzurre qualificate in scioltezza, uomini sul filo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25 Al via Chappaz e Chanavat, così come Hellweger!11:24 Partito Klaebo. Anche Grond, ieri 4° all’arrivo superato negli ultimi centimetri da Pellegrino!11:23 Partito il secondo giro di atleti al maschile! Guida la Svizzera, qui i migliori non potranno permettersi di andare a passeggio come Skistad.11:22 A breve si riparte con la prova maschile: Italia che ha appena 0?92 di margine sulla 16^ posizione ma Carollo ha pagato appena 3?3 da Riebli, primo.11:20 Vi dovevamo la start list della finale femminile, con Norvegia I che si è clamorosamente salvata di 0?7 con Skistad che letteralmente ha passeggiato nella sua run.SVEZIA IFINLANDIA IFIS (Del Rio e Scherz)NORVEGIA IIGERMANIA ISVEZIA IIFINLANDIA IISVIZZERA IIUSAITALIACANADA IFRANCIA IISVIZZERA IGERMANIA IINORVEGIA I11:17 Alle 11:23 il via della seconda parte di qualificazione maschile.