Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: azzurre qualificate in scioltezza, bene Carollo

11:14 Guida ancora Janik Riebli, terzo nellaTL di Dobbiaco.ottimo 10° con distacco contenuto.11:13 Settimo l'azzurro, la qualificazione non sarà un problema. Dopo tocca a Hellweger.11:12chiude a 3?03 da Riebli.!11:11 Guida Riebli su Northug e Jay.al chilometro.11:10 Parte Martino.11:08 Al via Norvegia I con Northug, poi Skoglund che fa coppia con Anger.11:07 Iniziata anche la qualificazione maschile, con Ben Ogden. Ricordiamo che non ci sono Pellegrino-Graz purtroppo.11:05 Vi teniamo per dopo la start list della fase finale, poiché alle 11:07 inizia la qualificazione maschile e non abbiamo l'ufficialità.11:01 Mancano ancora 4 Nazioni all'arrivo.11:00 Italia qualificata, attendiamo di darvi in quadro completo delle 15 Nazioni che si giocheranno la finale.