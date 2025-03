Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: azzurre qualificate in scioltezza, a breve la prova maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:58 Non hanno spinto le Nazioni di vertice, come da programma. La fase finale a 15 è di larga veduta un po’ per tutti i Paesi più attrezzati, Italia compresa!10:57 Faehndrich paga ben 10? al chilometro, non ha senso forzare per il 3° posto di ieri. Addirittura a +12? Skistad. Cassol a +8? al chilometro.10:55 Cassol che ieri ha vinto la qualificazione, per la seconda volta in carriera, ma soprattutto si è issata per la prima volta in top 10 in unagiungendo in semifinale in modo brillante!10:53 Un minuto e parte Joenssu, la prima atleta del secondo gruppo.10:51 Ricordiamo che la fase finale è a 15 coppie e che l’Italia comunque, a meno di cadute di Cassol, ci sarà!10:48 Arriva Niemela e si mette di 6 centesimi davanti a Ganz. Italia che chiude 10^ a +8?27 la prima parte di qualificazione femminile, alle 10:54 al via Joenssu!10:46 Ganz sempre nona, le stanno finendo tutte dietro, si è inserita Gina del Rio (AND).