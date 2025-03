Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Paris cerca un nuovo acuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi Sun, tappa finale della Coppa del Mondo di sci2024/. Dopo la prova cronometrata di ieri inizia ufficialmente il week-end americano con lalibera. La Svizzera proverà a confermare il dominio mostrato in stagione, ma non mancheranno gli avversari. Per quanto visto nell’ultimo week-end di gare, andato in scena a Kvitfjell due settimane fa, il principale avversario degli svizzeri è Dominik. In Norvegia l’azzurro ha dimostrato di essere in grandissima condizione vincendo la primaed il Super G, chiudendo al sesto posto la gara del sabato. Oltre al’Italia potrà contare solamente su Florian Schieder, secondo nella prova di ieri.