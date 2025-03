Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: gara cancellata, Federica Brignone vince Coppa del mondo generale e di specialità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.21.10 Dispiace per Sofia Goggia, che non ha potuto giocarsi sino in fondo le chance di aggiudicarsi la sfera di cristallo. Non è stata una stagione fortunata per la bergamasca, spesso è mancato il centesimo per fare l’euro. Chissà che non possa tornarle tutto indietro nel-2026.21.09 E’ sempre fondamentale arrivare in vantaggio prima dell’ultima, proprio perché episodi come quello odierno sono accaduti spesso in passato. La cancellazione favorisce sempre chi è davanti.21.08 La classifica finale dideldi:1.(Italia) 3842. Cornelia Huetter (Austria) 3683. Sofia Goggia (Italia) 3504. Lauren Macuga (Stati Uniti) 2305.