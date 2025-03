Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: cambia il programma, il nuovo orario. Ipotesi vittoria senza gareggiare per Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONISOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONILADELLAMASCHILE DI SCIDALLE 18.0013.29 Buongiorno amici di OA Sport. Nella notte ha nevicato tanto a Sun. Di conseguenza, ilè stato stravolto. La, inizialmente prevista per le 19.30, inizierà alle 22.00. Attenzione: se la gara non si dovesse disputare, Federicavincerebbe matematicamente sia la Coppa del Mondo generale sia quella di specialità.Ile la startlist delladelle Finali di SunBuongiorno e benvenuti allatestuale dellaliberaina Sun(Idaho, USA), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.