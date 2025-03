Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Brignone, è il giorno della Coppa del Mondo generale! E si gioca quella di discesa con Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LADELDISE.LE COMBINAZIONISOFIAVINCE LADELDISE.LE COMBINAZIONILAMASCHILE DI SCIDALLE 18.00Il programma e la startlistdelle Finali di SunBuone benvenuti allatestualeliberain programma a Sun(Idaho, USA), valevole per le Finalideldi sci2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.30 italiane, ci saranno 24 atlete da 9 Paesi.In casa Italia saranno ben sei le azzurre al via nella gara odierna: Nicol Delago partirà col pettorale numero 4, Sofiacol 6, Federicacon l’8, Laura Pirovano col 10, Marta Bassino col 20 e Nadia Delago col 21.