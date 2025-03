Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Miami 2025 in DIRETTA: match complesso contro la tunisina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’indi cartello del terzo turno nel WTA 1000 ditra Jasminee laOns, ex top 5 e finalista di Wimbledon.Partita subito molto ostica per l’azzurra, che ha superato un difficile primo turnola bombardiera slovacca Sramkova, recuperando dello svantaggio nel primo e nel secondo set. Adesso, la strada si fa ancora più in salita poiché lasta ritrovando quel tennis spumeggiante che l’aveva portata a un set dal piatto d’oro di Wimbledon nel 2024Vondrousova.Ci sono tre precedenti tra le due sfidanti odierne, di cui un paio sono stati vinti dache è quindi avanti. L’ultimo tuttavia è appannaggio di, quello che si giocò sulla terra indoor di Stoccarda in ottavi di finale nel 2024.