Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Miami 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Doppio fallo (1°), palla break.30-30 Fulminante il dritto anomalo di, chiude poi comodamente.30-15 Prova a spingere di rovescio ma sbaglia.15-15 Prima vincente.0-15 Con il dritto la tunisina vince il primo punto.Jasmineal servizio.Giocatrici in campo!15:54 Cinque minuti al via. Ci sono tre precedenti tra le due sfidanti odierne, di cui un paio sono stati vinti dache è quindi avanti. L’ultimo tuttavia è appannaggio di, quello che si giocò sulla terra indoor di Stoccarda.15:48 Per chi vince, ci sarebbe la sfida in ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Baptiste e Osaka. Nessuna delle due è testa di serie.15:42 Ancora un po’ di attesa e scenderanno in campo Jasminee Onsper il loro incontro di 3° turno a!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro di cartello del terzo turno nel WTA 1000 ditra Jasminee la tunisina Ons, ex top 5 e finalista di Wimbledon.