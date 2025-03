Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA:beffa atroce per Longo Borghini, Wiebes vince allo sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2514:25 Gara eccellente di, che ha sferrato l’attacco al termine della discesa del Poggio, purtroppo a 200m dal traguardoha lanciato la volata, grazie al supporto di Lotte Kopecky, e ha avuto la meglio.14:22Lorenza! Lotte Kopecky ha permesso alla compagna di squadra di rientrare, poiè stata brava a battereMarianne Vos.14:21 Era l’unica tattica possibile per, sapeva di non avere speranza in caso di arrivo in volata. Da dietro però provano a rientrare con Kopecky a fare il ritmo.14:20 1500m AL TRAGUARDO!14:18 PARTE ELISA, CI PROVA DA LONTANO!14:17 Puck Pieterse sta andando giù fortissimo, sono rimaste in 10 per la vittoria.