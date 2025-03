Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: un unico plotone a 130 km dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2511.20 130 km alla, situazione del gruppo sempre compatta.11.19 Le cicliste stanno attraversando il comune di Arenzano.11.16 Tenta l’attacco Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team). Tuttavia l’olandese viene immediatamente rintuzzata dal.11.14 135 km alla linea del traguardo di Via Roma.11.12 Fra 2,5 km le corritrici si ricongiungeranno al percorso maschile.11.11 141 cicliste, non 142 dato il ritiro prima dei nastri di partenza dell’ungherese Petra Zsankó (CERATIZIT Pro Cycling Team).11.08 Velocità media di percorrenza di 25,4 km/h.11.06 24 squadre con 142 corritrici in lizza per il successo di questa prima Classicissima.11.03 Ricordiamo che in concomitanza con la garaè in corso quella maschile, iniziata alle 10.