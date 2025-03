Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: situazione sempre statica, un solo plotone al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2511.47 Scocca l’ora di gara, la prudenza e la staticità del gruppo fanno da padrone nella Classicissima.11.44 110 km alla linea del traguardo di Via Roma, percorsi poco più di 45 km.11.42 Le cicliste stanno attraversando la località di Albissola Marina, fra poco si arriva a Savona.11.39 Velocità media di percorrenza di 38,5 km/h.11.36 115 km alla fine,con nessuna corritrice in fuga.11.34 Il primo scoglio le cicliste lo avranno fra 67 km con la salita di Capo Mele (1.5 km a 4.5%).11.32 Primi 35 km percorsi, due tentativi di fuga subito rintuzzati. Ricordiamo che è ancora presto per un attacco definitivo.11.29 Durato poco il tentativo della ceca, di nuovo un unico gruppo compatto.