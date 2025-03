Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: prima edizione al via! Balsamo per lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2510.46 156 km da percorrere in questaClassicissima. Le asperità arriveranno tutte dopo il 100° km con 5 salite, tra cui l’iconica Cipressa (5.6 km a 4%) e il Poggio di(3.7 km al 3.7%). Successivamente una lunga discesa porterà alla cittadina di, dove potremmo assistere a una volata finale sul rettilineo di Via Roma.10.43 Corsa cominciata da pochi minuti da Genova. Dopo il 18° km il percorso sarà identico a quello maschile.10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale delladella.Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladella