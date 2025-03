Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: meno di 90 km alla fine, un unico gruppo compatto al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2512:39 Laura Tomasi viene affiancata da Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo), insieme si lanciano all’inseguimento di Knijnenburg.12:36 75km all’arrivo, la gara è pronta ad entrare nel vivo.12:33 Inizia a prendere consistenza l’attacco di Anne Knijnenburg, l’olandese ha 16” di vantaggio su Laura Tomasi e 33” sul plotone.12.30 Cicliste ora in prossimità di Finale Ligure.12.28 Secondo attacco di giornata per Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), la quale ha guadagnato 15 secondi sul plotone.12.27 Ricordiamo che l’odierna corsa si è già corsa in passato in questi territori ma con il nome di Primavera Rosa, la cui ultima edizione risale al 2005.12.24 Tra le outsider troviamo: Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), Juliette Labous (FDJ – SUEZ), Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto).