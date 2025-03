Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: meno di 100 km alla fine, un unico gruppo compatto al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2512.13 Cicliste ora in transito presso Spotorno, piccolo comune in provincia di Savona.12.10 Parlavamo prima delle speranze azzurre e di Elisa Balsamo. La corritrice della Lidl – Trek ha vinto in volata settimana scorsa il Memorial Alfredo Binda. Occhio dunquepiemontese in chiave rush finale.12.07 Percorsi 60 km, pochissimi i tentativi di fuga che sono stati comunque rintuzzati immediatamente.12.04 Tratti percorsi fino ad ora piuttosto pianeggianti, sempre unal.12.02 100 KMdella prima edizione della.11.59 Caduta per l’australiana Tiffany Cromwell (CANYON//SRAM zondacrypto).11.56 Superati i primi 50 km, ne mancano altrettanti all’inizio della prima delle 5 ascese: Capo Mele (1.