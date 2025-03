Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: la gara entra nel vivo, 20km al traguardo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2514:03 Salgono le quotazioni di Elisa Balsamo, il team Lidl-Trek può ancora contare di quattro componenti.14:01 Si va verso il Poggio di.13:58 Le favorite sono tutte lì davanti: Vas, Longo Borghini, Ferrand-Prévot, Balsamo, Kopecky.13:55 Mancanoal!13:52 Si è conclusa la salita della Cipressa, ci si aspettavano attacchi che di fatto non sono arrivati.13:49 Il ritmo resta sostenuto, ma nessuno se la sente di partire da lontano.13:46 Selezione è stata fatta! Restano in 35 davanti.13:45 Saranno 5km di salita ai quali seguirà una discesa estremamente tecnica.13:43 Inizia la salita della Cipressa, lapotrebbe decidersi già qui.13:42 Sono rite tutte, a 500m dalla Cipressa, attenzione a possibili attacchi decisivi.