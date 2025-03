Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: 70km al traguardo, terzetto al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2512:45 Tomasi e Bortoli si stanno lentamente riportando su Knijnenburg.12:42 La fisionomia del tracciato lascia pensare ad un arrivo in volata, gli ultimi 2km sono di fatto tratti di strada cittadini pianeggianti, se qualcuno vorrà sferrerà l’attacco con anticipo dovrà farlo nei chilometri precedenti.12:39 Laura Tomasi viene affiancata da Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo), insieme si lanciano all’inseguimento di Knijnenburg.12:36 75km all’arrivo, la gara è pronta ad entrare nel vivo.12:33 Inizia a prendere consistenza l’attacco di Anne Knijnenburg, l’olandese ha 16” di vantaggio su Laura Tomasi e 33” sul plotone.12.30 Cicliste ora in prossimità di Finale Ligure.12.28 Secondo attacco di giornata per Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), la quale ha guadagnato 15 secondi sul plotone.