Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2025 in DIRETTA: 50km al traguardo, Knijnenburg in fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.2513:03 Il plotone ha recuperato tanto, il vantaggio diè sceso a 1’24”.13:00 A 55km dal termine il gruppo ha ripreso Tomasi e Bortoli, adesso bisognerà capire quale squadra proverà a riportarsi sulla testa della gara.12:57 60km al.12:54 Le prime due ore di gara sono state percorse ad un’andatura di 42 km/h.12:51 Ed effettivamente aumenta il vantaggio di: 1’10” sulla coppia azzurra e 2’30” sul plotone.12:48 Non particolarmente fruttuoso l’accordo tra Tomasi e Bortoli, l’olandese sta tenendo giù il piede pesante in questa fase.12:45 Tomasi e Bortoli si stanno lentamente riportando su.12:42 La fisionomia del tracciato lascia pensare ad un arrivo in volata, gli ultimi 2km sono di fatto tratti di strada cittadini pianeggianti, se qualcuno vorrà sferrerà l’attacco con anticipo dovrà farlo nei chilometri precedenti.