Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: Van der Poel spezza il sogno di Ganna. Classicissima stregata per Pogacar

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Van dervince la. Battuti. Ci abbiamo creduto, comunque un grande Pippo. Ma adesso fa malissimo. E perlaresta.16.49 500 metri al traguardo. Bisogna scegliere il momento giusto. Si stanno guardando.16.49 RIENTRA! Sarà uno sprint a tre! Vai Pippo, tutto quello che hai!16.48 ULTIMO CHILOMETRO!STA RIENTRANDO!16.48 RIMONTA PIPPO! 6 secondi! Van derè un po’ più veloce di.16.47 2 km all’arrivo.ha sempre 8? dae Van der.16.47 Van dersi stanno dando dei cambi regolari per non far rientrare.16.46 Finita la discesa. E’ qui chedeve sperare che si guardino un po’.16.46a 8 secondi dalla coppia di testa.