Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: Van der Poel infrange il sogno di Ganna. Classicissima stregata per Pogacar

17.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Speriamo che vi siate divertiti. Ganna ci ha fatto sognare, ma la favola si è rivelata senza lieto fine. Lo sport sa essere crudele, e oggi lo abbiamo provato sulla nostra pelle. Un saluto sportivo.17.03 Pogacar ci ha provato in tutti i modi. Prima ha incendiato la corsa sulla Cipressa, poi ha attaccato a ripetizione sul Poggio. Van der Poel ha dato solo un minimo segnale di cedimento, ma è durato un paio di secondi: di fatto non ha mai perso la ruota dello sloveno.17.02 Intanto domenica prossima proveremo a vincere con la Gand-Wevelgem con Jonathan Milan. Oggi si è rivelata una Milano-Sanremo troppo dura per lui.17.01 Adesso Filippo deve pensare alla Parigi-Roubaix. Anche lì ci sarà ancora lo spauracchio Van der Poel, ma bisogna insistere, sperare e perseverare.