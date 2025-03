Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: tornano a guadagnare gli 8 fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Il distacco deiora è di 3? 25?.12.45 Continua il lavoro dell’Alpecin Deceuninck che mantiene sotto controllo il distacco della fuga. Alle spalle di Dillier arrivano i corridori della UAE Team Emirates.12.42 Mancano circa 20 chilometri all’inizio del Passo del Turchino (2.4 km al 5.3%).12.39 In questo momento non sta più piovendo.12.37gli 8 corridori in testa alla corsa. Il vantaggio ora è di 3? 45?.12.35 L’edizione più veloce della storia dellaè quella dello scorso anno. Nel 2024 i corridori hanno coperto i 288 km in 6 ore 14 minuti e 44 secondi con una velocità media di 46.11 km/h12.33 200 km all’arrivo!12.31 Sono passate le due ore di corsa. Il gruppo sta correndo ad una velocità media di 43.