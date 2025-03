Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: si fa sul serio. Tra poco la Cipressa: Pogacar scatenerà l’inferno?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Marcellusi non ne ha più. Il gruppo sta rinvenendo a velocità quintupla.16.10 5 km all’imbocco della.16.08 Torna davanti di prepotenza la Ineos-Grenadiers. Stanno davvero facendo a spallate. Solo 50? di vantaggio per un generoso Marcellusi.16.08 Inizia a muoversi la UAE Emirates di.16.07 Adesso l’andatura in gruppo è esagerata. Si fa a spallate per imboccare lanelle primissime posizioni.16.06 Siamo a Imperia. 35 km al traguardo. Trala. Quest’anno potrebbe rivelarsi decisiva?16.05 Laè lunga 5,6 km, ha una pendenza media del 4,1% e massima del 9%. L’obiettivo della UAE sarebbe percorrerla in 9 minuti.16.05 Marcellusi è solo al comando con 1’05” sul gruppo principale, che ora viene tirato dalla Alpecin di Van der Poel.