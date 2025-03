Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: si avvicinano i Capi. Sale il vantaggio della fuga con 5 italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Il record di vittorie allaappartiene al Cannibale Eddy Merckx, 7: 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976.15.13 In pochi parlanoBahrain-Victorious, eppure tra le proprie fila c’è lo sloveno Matej Mohoric, che vinse la2022 con una stoccata nella discesa del Poggio.15.12 Per ora la UAE di Pogacar se ne sta coperta. Non è ancora il momento di scatenare l’inferno.15.11 Siamo a Pietra Ligure (SV).15.10 Da quella vittoria di Nibali nel 2018, un solo italiano è salito sul podio alla Classicissima. Si tratta di Filippo Ganna, 2° nel 2023, ma a 15? da Van der Poel che arrivò in solitaria.15.07 80 km all’arrivo. Siamo sempre in una fase interlocutoriacorsa. Ma daisi farà sul serio.15.06 Sempre un uomoAlpecin di Van der Poel a dettare l’andatura nel gruppo principale.