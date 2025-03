Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: ritmo sostenuto sui Capi, foratura per Philipsen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51sta rientrando nel gruppo principale.15.50 Problema meccanico nel gruppetto di testa per Sbaragli: il veterano è costretto a fermarsi per cambiare bicicletta.15.50 Restano solo 1’45” di vantaggio a Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).15.48 INIZIA CAPO CERVO! 2,1 km al 2,3% di pendenza media e massima del 6%.15.47PER! Si ferma per cambiare la ruota. Dovrà spendere energie preziose per rientrare.15.46 50 KM ALL’ARRIVO!15.46 Caduta a centro gruppo principale. Coinvolti anche Hamilton, Pithie e Powless.15.46 Terminato Capo Mele, gli attaccanti sono già in discesa.