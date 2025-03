Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: Pogacar, Van der Poel e Ganna vanno via sulla Cipressa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27, probabilmente, avrebbe sperato di andarsene via da solo. Adesso per lui Van dersarà una bruttissima gatta da pelare, perché allo sprint potrebbe avere qualcosa in più.16.26 20 km al traguardo.16.25commovente. La domanda è: come farà adesso a tenere le ruote di questi due diavoli scatenati sul Poggio? E’ durissima, ma deve provarci. E poi il Poggio è un po’ più facile della.16.24 Ormai appare improbabile che il gruppo possa rientrare.che è stata percorsa sotto i 9 minuti, allucinante.16.23 Pazzesco. I tre di testa hanno 31? di vantaggio sul gruppo principale. Una volta laera una Classica per velocisti.16.23 NON MOLLA PIPPO! Stringe i denti e torna sotto ai due fenomeni con una forza d’animo smisurata!16.