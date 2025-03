Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, Ganna speranza italiana, Milan ci crede

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, corsa monumento tra le più ambite nel panorama del ciclismo mondiale. E’ arrivato il tanto atteso appuntamento della “Classica di Primavera”, giunta alla 116ma edizione. Si apre la stagione delle corse in linea più prestigiose del circuito, e tutta l’attenzione quest’oggi sarà rivolta su quello che si profilerà nel noto percorso della “Classicissima”, con il traguardo celeberrimo di Via Roma pronto a divenire teatro della sfida per la vittoria.Per il secondo anno consecutivo la corsa parte da Pavia, e si concluderà nella “città dei fiori” al termine di un percorso lungo in totale 289 km. Un primo ostacolo è rappresentato dal Passo del Turchino, lungo tratto in leggera salita dove potrebbero scompaginarsi le carte nel gruppo.