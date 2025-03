Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: la Ineos di Ganna aumenta drasticamente l’andatura

15.38 Cala a 2'50" il vantaggio dei battistrada. Intanto il sole fa capolino tra le nuvole.15.37 Arriva la UAE in testa al gruppo, occhio.Pogacar è già in seconda posizione.15.36 5 km al Capo Mele. 2 km al 3,6% di pendenza media.15.35 Il vantaggio di Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) è già sceso a 3'12" sotto l'impulso della.15.34 Siamo a 60 km dall'arrivo. La corsa si è accesa: 7 km all'inizio di Capo Mele. Tutti vogliono imboccare la salita nelle prime posizioni, c'è nervosismo in gruppo.15.33 SVOLTA IN GRUPPO! Si mette davanti a tirare la-Grenadiers di