Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: la fuga mantiene poco più di 4? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Distacco di 4’20” tra il plotone e la testa della corsa.11.34 Iltransita a Voghera.11.31 240 km al traguardo.11.28 Scocca la prima ora di corsa.11.26allungato, ma l’andatura nel plotone non è per nulla insostenibile.11.23 Ilha guadagnato circa un minuto e porta il suo svantaggio a circa 5? dagli otto battistrada.11.21 Ancora un centinaio di chilometri per approdare al Passo Turchino.11.18 L’andatura nelora è scandita dalla Alpecin-Deceuninck.11.15 Ilora accusa 6? dagli otto battistrada.11.12 Sbaragli si aggancia ai sette uomini al comando.11.09 Sbaragli si sta riportando sui sette battistrada.11.07 50 km/h la velocità media in questi primi minuti di gara.11.04 Ilaccusa oltre 4? dai sette fuggitivi.