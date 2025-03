Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: inizia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Escono dal gruppo un corridore della Uno-X e della Arkea-B&B Hotels.10.30 Davanti si muovono subito diversi corridori, il ritmo si fa intenso.10.28LA!10.27 Il gruppo transita al chilometro zero, ma per le avarie occorse a Pogacar e Ciccone la direzioneaspetta prima di dar via alle operazioni.10.24 Manca sempre meno al via ufficiale della 116ma edizione della.10.21 Problemi tecnici per Tadej Pogacar (UAE Emirates – XRG), e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Meglio incapparci ora che in situazioni ben più delicate.10.18 I corridori sono già in viaggio per raggiungere il chilometro zero, punto in cui avrà ufficialmente inizio la.10.15 Tanti i nomi pronti a fregiarsi della gloria. Il primo fra tutti è Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates – XRG si presenta al via per il quarto anno consecutivo, e vorrà a tutti i costi aggiudicarsi unache lo ha visto sempre farsi beffare nel momento clou della corsa.