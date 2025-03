Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: il gruppo tiene a bada la fuga, attive Alpecin e Lidl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Sulla carta i tre grandi favoriti sono Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Filippo Ganna. Sterminata la lista degli outsider.15.00 Non cambia la situazione. Il gruppetto dei battistrada, composto da Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané), comanda con 3’43” di vantaggio sulprincipale. Di fatto, gli attaccanti stanno venendo tenuti a bagnomaria.14.57 La gara entrerà veramente nel vivo con i Capi, quindi tra una quarantina di chilometri.14.56 90 km all’arrivo.14.55 L’Italia non vince lada 7 anni. L’ultimo ad imporsi fu Vincenzo Nibali nel 2018.