Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 in fuga, gruppo a 3? 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 In questo momento non sta più piovendo.12.37 Tornano a guadagnare gli 8 corridori in testa alla corsa. Il vantaggio ora è di 3? 45?.12.35 L’edizione più veloce della storia dellaè quella dello scorso anno. Nel 2024 i corridori hanno coperto i 288 km in 6 ore 14 minuti e 44 secondi con una velocità media di 46.11 km/h12.33 200 km all’arrivo!12.31 Sono passate le due ore di corsa. Ilsta correndo ad una velocità media di 43.5 km/h.12.29 Pit stop per Tadej Pogacar che si cambia la mantellina.12.27 In testa alcontinua il lavoro di Silvan Dillier (Alpecin Deceuninck).12.24 Tanti corridori insembrano soffrire il freddo. Il clima potrebbe essere un ulteriore fattore in questa edizione della