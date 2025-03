Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 in fuga con 4? sul gruppo, migliorano le condizioni climatiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Questo il momento in cui ilsi è rialzato prima dell’accelerazione di Van der Sande: Tempo change at the front! Tosh van der Sande has taken the lead, but we’re not sure why? #presented by @CAIta pic.twitter.com/lqoBPi4Kge—(@) March 22,12.59 180 chilometri all’arrivo!12.57 Alcuni corridori iniziano a levarsi le mantelline.12.55 L’ultimo italiano in grado di vincere allaè stato Vincenzo Nibali nel 2018. Quest’anno gli azzurri potranno contare su Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl – Trek), entrambi reduci da una grande inizio di stagione.12.52lecon un timido raggio di sole che sbuca tra le nuvole. Al momento non sta piovendo neppure sul Passo del Turchino12.