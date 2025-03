Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 in fuga con 3? 45?sul gruppo. Corsa sul Passo del Turchino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Siamo a metà! 144 chilometri fatti, 144 chilometri all’arrivo.13.48 In testa alc’è la Lidl Trek.13.46 Iltermina ildelcon un distacco di 3? 05? dalla testa della.13.44 Si allarga ilnegli ultimi metri deldel. Vedremo chi prenderà la testa per guidare la discesa.13.42 Ricordiamo gli 8 corridori che compongono la: Mathis Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).13.40 Nonostante non stia piovendo da un’oretta il fondo stradale è ancora bagnato. Attenzione quindi alla discesa che potrebbe nascondere diverse insidie.