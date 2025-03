Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 corridori in fuga con 4? di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 In testa al gruppo c’è un corridore della Alpecin Deceuninck che come lo scorso anno può contare su Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen.11.58 220 km al traguardo.11.55 4? di distacco del gruppo dai fuggitivi.11.54 Ricapitoliamo gli otto fuggitivi: Mathis Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).11.51 L’azione di Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) sta permettendo al gruppo di non lasciarsi troppo margine tra sé e la. Meno di 4? il divario tra i due plotoni.11.48 230 km al traguardo.11.46 Il ritardo del gruppo diminuisce. Il divario tra i battistrada e la carovana scende sotto i 4?.